Провокация в Париже: Около Эйфелевой башни поставили гробы с надписью "Французские солдаты в Украине"

Возле Эйфелевой башни обнаружили пять гробов для "французских солдат". Французская полиция предполагает вероятность иностранного вмешательства и арестовала трех человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, 01 июня, около 09:00 утра три человека оставили пять гробов в натуральную величину на набережной Бранли в Париже у подножия Эйфелевой башни. В коробках, как сообщил AFP источник, был гипс.

Водителя фургона, который перевозил гробы, арестовали неподалеку. Как сообщил он полиции Парижа, ему заплатили 40 евро за то, чтобы он отвез двух других людей и их груз. По данным AFP, водитель прибыл из Болгарии накануне.

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Еще двух фигурантов задержали позже на другом конце Парижа - на автовокзале Берси, где они планировали сесть на рейс в Берлин. Один из задержанных был украинцем, а другой - немцем.

Отмечается, что мотив задержанных пока непонятен, но надпись на гробах, вероятно, отсылает к обсуждению об отправке западных войск в Украину - его первым подняла именно Франция.

Заявление Макрона о возможной отправке французских войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в конце февраля 2024 года "не исключил" отправку войск стран Запада в Украину. В своем недавнем интервью для The Economist лидер Франции поддержал свое прошлое заявление о том, что он допускает возможность ввода сухопутных французских войск в Украину. По его словам, Франция может рассмотреть такую возможность, если россияне прорвут оборону и Украина попросила бы о помощи.

К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи Макрона по отправке войск НАТО в Украину. По его мнению, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".

Заявления Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину также не поддержал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.