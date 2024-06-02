Румыния рассматривает передачу системы Patriot Украине, - премьер Чолаку

Румынские чиновники советуются со специалистами о возможности передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на еuronews.

Он рассказал, что "вопрос передачи системы Patriot должны рассмотреть специалисты, чтобы найти лучшее решение, после этого это решение одобрит Высший совет национальной обороны Румынии".

"Итак, в настоящее время предложение находится на стадии анализа", - добавил глава румынского правительства.

В то же время он отказался раскрыть любые подробности по этому вопросу, поскольку "это может навредить отношениям с партнерами по НАТО и безопасности Румынии".

"Я знаю, что это интересная тема. Я бы создал "срочные новости", но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать таких вещей в столь важных вопросах. Я твердо убежден, что решение не будет таким, что ослабит безопасность Румынии", - подчеркнул Чолаку.

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