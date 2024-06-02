Обратился в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства, - Лубинец о видео с украинскими военнопленными
Об этом написал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ
"Очередное издевательство над украинскими военнопленными! Сетью распространяется видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где сейчас россияне пытаются вести наступательные действия", - отметил омбудсмен.
Лубинец отметил: "На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными - не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение".
Омбудсман убежден, что этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией.
Также он обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.
"Россия не придерживается никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловеческие действия!", - добавил Лубинец
Уполномоченный по правам человека убежден, что мир должен реагировать, чтобы привлечь Россию к ответственности, иначе право силы победит силу права.
Напомним, 2 июня в сети появилось видео, на котором оккупанты издеваются над военными ВСУ, которые попали в плен.