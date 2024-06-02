Украина может сбивать самолеты над РФ из ЗРК Patriot, - генерал Бундесвера

ВСУ, теоретически, могут сбивать в российском воздушном пространстве военные самолеты страны-агрессора, которые атакуют Украину, из переданных ФРГ систем Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова. Они прекрасно подходят для борьбы с российской авиацией, которая может применять управляемые авиабомбы", - сказал руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

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Однако, как он отметил, такое использование систем противовоздушной обороны Patriot - исключительная ответственность украинских ВСУ.

"Они могут разворачивать их в рамках международного права. Мы твердо уверены, что украинцы не только придерживаются этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и достигнут успеха", - подчеркнул Фройдинг.

Напомним, Германия передала Украине две свои системы ПВО Patriot, еще одна - в процессе передачи.

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Удары западным оружием по РФ

Напомним, что количество стран, которые поддерживают право Украины на защиту и не против использования своего оружия для атак на страну-агрессора, растет. В это число входят: Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

А недавно к ним присоединились США и Германия. Правда, разрешение этих стран касается исключительно боев на Харьковском направлении.