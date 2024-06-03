На следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в последние дни мая, - директор "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" предупредили, что на следующей неделе энергосистеме Украины будет сложнее обеспечивать всех потребителей, чем в последние дни мая.

Об этом в эфире "Суспільного" сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что такая ситуация вызвана тремя факторами. Это - вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций, последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня, а также прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", - сказал Кудрицкий.

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Почему отключают свет

Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.

С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.