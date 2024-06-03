Зеленский прибыл с визитом в Филиппины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило филиппинское информационное агентство PNA.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Манилу для переговоров с президентом Фердинандом Маркосом. Зеленский встретится с Маркосом во дворце Маласанан около 8 утра понедельника", - говорится в сообщении.
По информации агентства Associated Press, основная цель поездки - призвать региональных лидеров принять участие в организованном Швейцарией глобальном саммите мира.
На Филиппины украинский президент прибыл без предупреждения и под строгой охраной вечером 2 июня после выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.
"Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию по агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества", - написал впоследствии Зеленский.
Он добавил, что с президентом Филиппин обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии.
"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", - отметил Зеленский.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.