Зеленский прибыл с визитом в Филиппины (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу, где планируется встреча с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило филиппинское информационное агентство PNA.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Манилу для переговоров с президентом Фердинандом Маркосом. Зеленский встретится с Маркосом во дворце Маласанан около 8 утра понедельника", - говорится в сообщении.

По информации агентства Associated Press, основная цель поездки - призвать региональных лидеров принять участие в организованном Швейцарией глобальном саммите мира.

На Филиппины украинский президент прибыл без предупреждения и под строгой охраной вечером 2 июня после выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.

"Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию по агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества", - написал впоследствии Зеленский.

Он добавил, что с президентом Филиппин обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии.

"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", - отметил Зеленский.













Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

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