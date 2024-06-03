ВСУ остановили наступление РФ, но Харьков остается под прицелом россиян. Они стремятся сделать жизнь в городе невыносимой, - The Wall Street Journal

Россия стремится сделать жизнь в Харькове невыносимой, чтобы люди уехали из него. Поэтому нацелилась на энергетическую инфраструктуру города, обстреливает его ракетами и управляемыми бомбами, пытаясь подтянуть свою артиллерию на расстояние удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Конечно, Путин все еще хочет захватить Харьков", - заявил изданию председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Однако добавил, что Россия развернула лишь часть войск, необходимых для штурма города, который, по его оценкам, может потребовать до полумиллиона солдат.

"Но Россия готова к длительной войне. В худшем случае, Кремль может повторить стратегию, которую он использовал против Алеппо в Сирии в 2016 году, когда российские военно-воздушные силы, поддерживая сирийское правительство в его гражданской войне, уничтожили источники электричества и воды и бомбили больницы и школы. Людей просто вытеснили. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", - сказал секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.

Издание напоминает, что Путин отрицал планы захвата Харькова во время государственного визита в Китай в прошлом месяце. По его словам, наступление имеет целью создать буферную зону для защиты городов у границы от украинских атак.

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"Российская кампания терроризировать харьковчан была перед последним наступлением и может продолжаться и после него. За несколько недель до того, как Россия снова вторглась в регион, жители получали сообщения, очевидно, от местных властей, советовавших им покинуть город до того, как город будет окружен. Сообщения были фейковыми - частью российской дезинформационной кампании, которая раскрывает намерение Москвы выжать жизнь из города", - резюмирует The Wall Street Journal.

Напомним, 31 мая российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, атаковали жилую пятиэтажку. Начался пожар. Враг атаковал город ракетами С-300.

Россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города.

Количество погибших в результате ударов РФ по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая возросло до 9. Спасатели завершили поисковые работы на месте обстрела. Полиция установила личности всех жертв.