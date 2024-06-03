Общие боевые потери РФ с начала войны - около 511 130 человек (+1270 за сутки), 7779 танков, 13 280 артсистем, 15 002 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 511 130 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 511 130 (+1270) человек,
- танков - 7779 (+14) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 002 (+22) единицы,
- артиллерийских систем - 13 280 (+47) единиц,
- РСЗО - 1090 (+1) единиц,
- средств ППО - 824 (+3) единицы,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 739 (+40) единиц,
- крылатых ракет - 2268 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 159 (+67) единиц,
- специальной техники - 2199 (+4) единиц.