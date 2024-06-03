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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 511 130 человек (+1270 за сутки), 7779 танков, 13 280 артсистем, 15 002 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 511 130 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 511 130 (+1270) человек,
  • танков - 7779 (+14) единиц,
  • боевых бронированных машин - 15 002 (+22) единицы,
  • артиллерийских систем - 13 280 (+47) единиц,
  • РСЗО - 1090 (+1) единиц,
  • средств ППО - 824 (+3) единицы,
  • самолетов - 357 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 739 (+40) единиц,
  • крылатых ракет - 2268 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 159 (+67) единиц,
  • специальной техники - 2199 (+4) единиц.

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3753 день москальсько-української війни.
    158!! одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
    Арта 48, броня 36, логістика 67!
    ББМ перевалили за 15 000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 511 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Яр Холодний
    А колись раділи цифрі "600" кацапів убитими та пораненими на добу
  • Dmitriy Prudko
    На початку, влада стверджувала що ці цифри показують кількість саме убитих чумардосів, не враховуючи поранених та виродків із лугандонії та вагнера. Потім почали казати що це загальні втрати. Сподіваюсь що цифри не намальовані.
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