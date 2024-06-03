Венгрия не планирует участвовать в Глобальном саммите мира: Эта война не является "своей" для Будапешта, - Сийярто

В Венгрии заявили, что не видят смысла ехать на Саммит мира в Швейцарию, потому что там не будет представлена Россия. Однако окончательное решение относительно присутствия Венгрии на саммите еще не принято

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью провластному белорусскому изданию ОНТ.

Сийярто подчеркнул, что в Будапеште уважают усилия Швейцарии остановить войну, но они не видят смысла в конференции, если там не будет представлена Россия.

"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, - стремления к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", - заявил Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что эта война идет между Украиной и Россией, поэтому она не является "своей" для Будапешта.

Сийярто объяснил, что у Венгрии другой подход к российской войне против Украины, поскольку в Европе многие видят опасность и чувствуют себя в состоянии войны, тогда как в Венгрии этого нет.

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"Россия не нападала на нас. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и на другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил четко, что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Поэтому если мы не находимся под военной угрозой, то почему мы считаем, что это наша война?" - заявил глава венгерского МИД.

Петер Сийярто также повторил свой недавний тезис, что "война приносит очень много разрушений, поэтому мирные переговоры - единственный путь остановить войну".

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.