Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Никополь дроном-камикадзе. За сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области

В ночь на понедельник, 3 июня, российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровщины, вечером били по Марганецкой громаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вечером враг снова целился по Марганецкой громаде Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии. Ночью атаковал Никополь дроном-камикадзе", - сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что обошлось без пострадавших. Кроме того, на остальной территории области ночь была спокойной, без "прилетов".

За минувшие сутки зафиксировано 420 ударов по населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что враг нанес авиаудары по Новоандреевке, Малиновке и Левадному. Атаковал Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку 178 БПЛА различной модификации.

Из РСЗО россияне обстреляли Гуляйполе, Работино, Малую Токмачку и Новое Запорожье (Пологовский район) - зафиксировано 15 обстрелов. Еще 224 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Степногорска.

"Поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.

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