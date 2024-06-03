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Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения украинских беженцев на Родину

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Чехія запустила пілотний проєкт повернення українців на Батьківщину
Украинские беженцы, имеющие статус временной защиты в Чехии и которые хотят вернуться на Родину, теперь имеют возможность воспользоваться помощью от государства. Для этого в стране начал работать пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

Как отмечается, министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным - транспортировка в машине скорой помощи.

Пилотный проект продлится с июня по ноябрь.

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Оплата билетов

Чехия готова оплатить билеты до 400 человек, а также организовать санитарный транспорт максимум для 30 пациентов.

Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.

Концепция добровольного возвращения была утверждена правительством в середине мая. На программу выделено 5,5 млн крон.

Сколько беженцев в Чехии?

По данным МВД, в апреле в Чешской Республике проживало около 339 тысяч граждан Украины, которые покинули Родину из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
    Прям вижу, толпы желающих вернутся в "Країну мрій" Зеленского...
  • Ned Stark
    Ну так хай просто скасують виплати (крім багатодітних і інвалідів, наприклад). Хтось виїде з Чехії, а хтось уже давно роботу знайшов і може залишитися і прожити без цих виплат...
  • Деніс Войцеховський
    готова сплатити квитки до 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.
    За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину
    За цією програмою лише один з тисячі зможе повернутись.
    Мабуть, більше бажаючих і не знайдеться.
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