Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения украинских беженцев на Родину

Украинские беженцы, имеющие статус временной защиты в Чехии и которые хотят вернуться на Родину, теперь имеют возможность воспользоваться помощью от государства. Для этого в стране начал работать пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

Как отмечается, министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным - транспортировка в машине скорой помощи.

Пилотный проект продлится с июня по ноябрь.

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Оплата билетов

Чехия готова оплатить билеты до 400 человек, а также организовать санитарный транспорт максимум для 30 пациентов.

Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.

Концепция добровольного возвращения была утверждена правительством в середине мая. На программу выделено 5,5 млн крон.

Сколько беженцев в Чехии?

По данным МВД, в апреле в Чешской Республике проживало около 339 тысяч граждан Украины, которые покинули Родину из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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