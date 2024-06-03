За минувшие сутки российская армия обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины: есть попадания в медучреждение и газопровод

В Херсонской области за минувшие сутки 15 населенных пунктов, включая Херсон, подверглись вражескому обстрелу и авиаударам, в результате чего были повреждения в жилых кварталах, попадание в медицинское учреждение, газопровод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что под вражеским огнем и авиаударами оказались Токаревка, Дудчаны, Антоновка, Кизомыс, Берислав, Новокаиры, Ивановка, Ингулец, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Береговое, Инженерное, Понятовка и город Херсон. Авиационные удары КАБами враг нанес по Бериславскому и Херсонскому районам.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в медицинское учреждение, газопровод и частный автомобиль", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших во время обстрелов 2 июня среди гражданского населения нет.

Также смотрите: Последствия ночного обстрела Станислава в Херсонской области. ФОТОрепортаж