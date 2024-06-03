В Литве одобрили продолжение запрета на ретрансляцию российских и белорусских телеканалов

Парламентский комитет по культуре Сейма Литвы принял решение о продлении запрета на вещание российских и белорусских телеканалов.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что срок действия последнего ограничения должен был завершиться 1 октября 2024 года.

Согласно поправкам, инициированным министерством культуры Литвы, предлагается продлить запрет на неопределенный срок.

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"Чтобы каждый раз не возвращаться к этому положению и не продлевать этот запрет, мы договорились, что просто будем опираться на Стратегию национальной безопасности, утвержденную Сеймом и в которой Российская Федерация и Республика Беларусь указаны как страны, представляющие опасность и угрозу для национальной безопасности", - отметил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Он добавил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия и Беларусь в этой стратегии будут обозначены как угроза.

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