Сутки на Харьковщине: ракетный обстрел базы отдыха в Слобожанской громаде и удар КАБом по Изюмщине. Погиб человек, есть раненые. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. В 00:29 3 июня российские оккупанты ударили по Слобожанской громаде Чугуевского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг совершил ракетный обстрел, в результате произошло попадание на территорию базы отдыха. Повреждены дома. Один человек погиб. Еще один мужчина и одна женщина получили ранения.













Обстрелы Харьковщины за минувшие сутки:

20:30. Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате попадания вражеского БПЛА горел жилой дом.

17:10. Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

10:20. г. Волчанск. Во время взрыва взрывоопасного предмета получил ранения гражданский мужчина . Он госпитализирован.

. Он госпитализирован. 10:00. Изюмский р-н, с. Боровская Андреевка. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом с последующим возгоранием. Пострадали два человека .

. 2 июня 09:18. Чугуевский р-н, пгт Старый Салтов. В результате обстрела поврежден гражданский автомобиль. Пострадали два человека.

Также читайте: В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет, - ОТГВ "Харьков"

Боевые действия на Харьковщине

По данным ОВА, на Харьковском направлении с начала суток происходило два боевых столкновения. Отбиты атаки противника в районах сел Липцы и Старица. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Все атаки российских захватчиков отбиты в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Невское.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российские захватчики после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде, есть погибший и раненые.