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Сутки на Харьковщине: ракетный обстрел базы отдыха в Слобожанской громаде и удар КАБом по Изюмщине. Погиб человек, есть раненые. ФОТОрепортаж

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Обстріли Харківщини
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. В 00:29 3 июня российские оккупанты ударили по Слобожанской громаде Чугуевского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг совершил ракетный обстрел, в результате произошло попадание на территорию базы отдыха. Повреждены дома. Один человек погиб. Еще один мужчина и одна женщина получили ранения.

Наслідки ударів по селу Дачне на Харківщині
Наслідки ударів по селу Дачне на Харківщині
Наслідки ударів по селу Дачне на Харківщині
Наслідки ударів по селу Дачне на Харківщині
Наслідки ударів по селу Дачне на Харківщині
Наслідки ударів по селу Дачне на Харківщині

Обстрелы Харьковщины за минувшие сутки:

  • 20:30. Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате попадания вражеского БПЛА горел жилой дом.
  • 17:10. Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.
  • 10:20. г. Волчанск. Во время взрыва взрывоопасного предмета получил ранения гражданский мужчина. Он госпитализирован.
  • 10:00. Изюмский р-н, с. Боровская Андреевка. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом с последующим возгоранием. Пострадали два человека.
  • 2 июня 09:18. Чугуевский р-н, пгт Старый Салтов. В результате обстрела поврежден гражданский автомобиль. Пострадали два человека.

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Боевые действия на Харьковщине

По данным ОВА, на Харьковском направлении с начала суток происходило два боевых столкновения. Отбиты атаки противника в районах сел Липцы и Старица. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Все атаки российских захватчиков отбиты в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Невское.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российские захватчики после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде, есть погибший и раненые.

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