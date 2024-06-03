Сутки на Харьковщине: ракетный обстрел базы отдыха в Слобожанской громаде и удар КАБом по Изюмщине. Погиб человек, есть раненые. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг совершил ракетный обстрел, в результате произошло попадание на территорию базы отдыха. Повреждены дома. Один человек погиб. Еще один мужчина и одна женщина получили ранения.
Обстрелы Харьковщины за минувшие сутки:
- 20:30. Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате попадания вражеского БПЛА горел жилой дом.
- 17:10. Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.
- 10:20. г. Волчанск. Во время взрыва взрывоопасного предмета получил ранения гражданский мужчина. Он госпитализирован.
- 10:00. Изюмский р-н, с. Боровская Андреевка. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом с последующим возгоранием. Пострадали два человека.
- 2 июня 09:18. Чугуевский р-н, пгт Старый Салтов. В результате обстрела поврежден гражданский автомобиль. Пострадали два человека.
Боевые действия на Харьковщине
По данным ОВА, на Харьковском направлении с начала суток происходило два боевых столкновения. Отбиты атаки противника в районах сел Липцы и Старица. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.
На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Все атаки российских захватчиков отбиты в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Невское.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российские захватчики после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде, есть погибший и раненые.