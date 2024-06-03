Россия держит в Черном море два корабля, среди которых - один носитель ракет "Калибр", - ВМС

В Черном море по состоянию на 07:00 3 июня Россия на боевом дежурстве держит два военных корабля, один из которых является носителем крылатых ракет типа "Калибр".