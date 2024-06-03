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Китай тайно пытался купить для РФ оборудование, глушащее дроны, - Financial Times

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Китай допомагає Росії шукати обладнання для війни в Україні
Китайская правительственная организация "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" помогает российским покупателям покупать товары гражданского и военного назначения, которые затем используются в войне в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Financial Times.

В перечне товаров значились устройства глушения БПЛА

Как отмечается, правительственная "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун", которая была создана для помощи российским покупателям в приобретении товаров - от грузовиков до лодок, разместила на своем сайте в социальной сети WeChat объявление о "закупке иностранными предприятиями оборудования для беспилотных летательных аппаратов".

В сообщении говорилось, что покупателям нужны "генераторы помех, детекторы дронов (торговые названия BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другие аналогичные технологические решения, устройства подавления БПЛА, глушители диапазона частот связи".

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Издание пишет, что покупатели хотели приобрести отечественный аналог детекторов дронов "Булат", разработанных петербургской компанией 3mx.

3mx заявлял, что эти детекторы использовались "на передовой" во время войны в Украине.

Что известно об Ассоциации?

Согласно описанию учетной записи в WeChat, "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" была создана под руководством Департамента торговли провинции Гуандун в прошлом году.

Журналисты издания акцентируют, что провинция Гуандун является центром высокотехнологичного производства в Китае. Здесь базируется немало известных компаний, в том числе и DJI - крупнейший в мире производитель коммерческих беспилотников.

Задачей Ассоциации указывается координация бизнеса с РФ, помощь в налаживании контактов с российскими покупателями, толкование экономической и торговой политики и предоставление юридических консультаций, связанных с Россией.

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Искали "детские игрушки"

Объявление о закупках было размещено 22 мая, а затем удалено. Представитель ассоциации сообщил Financial Times, что объявление было "какой-то ошибкой, поэтому мы его удалили".

Он добавил, что российские покупатели на самом деле искали "детские игрушки", несмотря на подробное описание в объявлении оборудования для обнаружения беспилотников.

Напомним, 29 мая Соединенные Штаты обвинили Китай в поддержке войны России против Украины и предупредили, что Пекин может столкнуться с дальнейшими санкциями со стороны США и других стран НАТО.

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Топ комментарии

  • Вадим Карапіщенко
    китай це беніфеціар війни в Україні, це замовник війни і брат кацапів і це учасник війни проти нас, це наш ВОРОГ!!!!!
  • Лазоренко Лариса
    Треба сказати все як воно є - китай воює з Європою і США, тримаючи у руках кувалду у вигляді расєї, перевіряючі на міцність цей союз, аби бачити чи є шанс підкорити весь світ собі з церберами біля ноги - росією і іраном, яким байдуже кого рвати на шматки.
    Я не вірю, що цього не розуміють сильні світу цього. Дивує, що вони ніхріна дієвого з цим не роблять. Каматозники? Мазохісти?
  • Луиза Пивдень
    Тормознутий Захід з США разом , як можно було більше 20 років робити вигляд шо Україна нікому не потрібна ...? На шо вони розраховували ? Світові корисні ід* оти лідерства
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