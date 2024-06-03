Китай тайно пытался купить для РФ оборудование, глушащее дроны, - Financial Times
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Financial Times.
В перечне товаров значились устройства глушения БПЛА
Как отмечается, правительственная "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун", которая была создана для помощи российским покупателям в приобретении товаров - от грузовиков до лодок, разместила на своем сайте в социальной сети WeChat объявление о "закупке иностранными предприятиями оборудования для беспилотных летательных аппаратов".
В сообщении говорилось, что покупателям нужны "генераторы помех, детекторы дронов (торговые названия BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другие аналогичные технологические решения, устройства подавления БПЛА, глушители диапазона частот связи".
Издание пишет, что покупатели хотели приобрести отечественный аналог детекторов дронов "Булат", разработанных петербургской компанией 3mx.
3mx заявлял, что эти детекторы использовались "на передовой" во время войны в Украине.
Что известно об Ассоциации?
Согласно описанию учетной записи в WeChat, "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" была создана под руководством Департамента торговли провинции Гуандун в прошлом году.
Журналисты издания акцентируют, что провинция Гуандун является центром высокотехнологичного производства в Китае. Здесь базируется немало известных компаний, в том числе и DJI - крупнейший в мире производитель коммерческих беспилотников.
Задачей Ассоциации указывается координация бизнеса с РФ, помощь в налаживании контактов с российскими покупателями, толкование экономической и торговой политики и предоставление юридических консультаций, связанных с Россией.
Искали "детские игрушки"
Объявление о закупках было размещено 22 мая, а затем удалено. Представитель ассоциации сообщил Financial Times, что объявление было "какой-то ошибкой, поэтому мы его удалили".
Он добавил, что российские покупатели на самом деле искали "детские игрушки", несмотря на подробное описание в объявлении оборудования для обнаружения беспилотников.
Напомним, 29 мая Соединенные Штаты обвинили Китай в поддержке войны России против Украины и предупредили, что Пекин может столкнуться с дальнейшими санкциями со стороны США и других стран НАТО.