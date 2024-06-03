На Харьковщине из-за российских обстрелов пылают более 4300 га леса

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области вспыхнули 5 пожаров в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области. В целом, сейчас продолжается тушение огня площадью более 4300 гектаров.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов пожары вспыхнули в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области. Все они оперативно ликвидированы ГСЧС.

Всего сейчас на территории Харьковской области продолжается тушение 7 лесных пожаров на общей площади более 4300 га. Спасателям и сотрудникам лесхозов удалось локализовать 5 из этих пожаров на общей площади более 2230 га.

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"Они работают под постоянной угрозой повторных обстрелов и высокой загрязненности лесов взрывоопасными предметами. Привлечено 23 единицы пожарно-спасательной техники и 103 спасателя ГСЧС, 4 пиротехнических и 2 медицинских расчета. Также 15 единиц техники лесхозов и 39 лесников", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пиротехническими подразделениями изъято и обезврежено 7 единиц взрывоопасных предметов

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