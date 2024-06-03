На прошлой неделе резко возросло количество атак на южных направлениях, - Генштаб

Всего на фронте на прошлой неделе произошло более 800 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 26 ракетных ударов, 402 авиаудара, в том числе, применили 509 КАБов. Кроме того, совершили более 27 000 обстрелов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Боевые действия на юге

На прошлой неделе на юге ВСУ отбили 140 атак врага. Больше всего - 62 атаки - на Приднепровском направлении. Там, по словам спикера, россияне пытаются - однако, безуспешно - вытеснить с позиций украинские подразделения в районе населенного пункта Крынки.

48 атак защитники отбили в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области на Времевском направлении.

На Ореховском направлении оккупанты 30 раз атаковали позиции украинских войск в районах Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового.

Ситуация на Харьковщине

Российские захватчики в течение недели совершили 54 атаки в районе населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск на Харьковском направлении. Украинские защитники остановили наступление врага.

На Купянском направлении ВСУ отбили 100 атак врага. Россияне проводили наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Ивановка и северо-восточнее Дружелюбовки Харьковской области, а также Мясожаровки, Андреевки Луганской области

Обстановка на Востоке

"На Лиманском направлении украинские воины на прошлой неделе отбили 47 атак российских захватчиков в районах Серебрянского лесничества Луганской области, населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области", - сообщил спикер.

56 атак в течение недели отражено на Сиверском направлении. Там враг пытался наступать в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Николаевка, Выемка, Спирное, Раздолевка Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские воины на прошлой неделе отбили 63 атаки в районах населенных пунктов Часов Яр, Калиновка, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Россияне пытались прорвать оборону украинских войск в районе Курдюмовки Донецкой области на Торецком направлении.

На Покровском защитники отбили 228 атак оккупантов в районе населенных пунктов Калиновое, Евгеновка, Новоалександрово, Сокол, Уманское, Новоселовка Первая, Соловьево, Прогресс, Невельское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, где враг 94 раза пытался прорвать оборону.

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