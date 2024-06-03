На прошлой неделе резко возросло количество атак на южных направлениях, - Генштаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
Боевые действия на юге
На прошлой неделе на юге ВСУ отбили 140 атак врага. Больше всего - 62 атаки - на Приднепровском направлении. Там, по словам спикера, россияне пытаются - однако, безуспешно - вытеснить с позиций украинские подразделения в районе населенного пункта Крынки.
48 атак защитники отбили в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области на Времевском направлении.
На Ореховском направлении оккупанты 30 раз атаковали позиции украинских войск в районах Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового.
Ситуация на Харьковщине
Российские захватчики в течение недели совершили 54 атаки в районе населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск на Харьковском направлении. Украинские защитники остановили наступление врага.
На Купянском направлении ВСУ отбили 100 атак врага. Россияне проводили наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Ивановка и северо-восточнее Дружелюбовки Харьковской области, а также Мясожаровки, Андреевки Луганской области
Обстановка на Востоке
"На Лиманском направлении украинские воины на прошлой неделе отбили 47 атак российских захватчиков в районах Серебрянского лесничества Луганской области, населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области", - сообщил спикер.
56 атак в течение недели отражено на Сиверском направлении. Там враг пытался наступать в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Николаевка, Выемка, Спирное, Раздолевка Донецкой области.
На Краматорском направлении украинские воины на прошлой неделе отбили 63 атаки в районах населенных пунктов Часов Яр, Калиновка, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
Россияне пытались прорвать оборону украинских войск в районе Курдюмовки Донецкой области на Торецком направлении.
На Покровском защитники отбили 228 атак оккупантов в районе населенных пунктов Калиновое, Евгеновка, Новоалександрово, Сокол, Уманское, Новоселовка Первая, Соловьево, Прогресс, Невельское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, где враг 94 раза пытался прорвать оборону.