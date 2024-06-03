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В Грузии подписали закон "об иноагентах". Он вступил в силу

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У Грузії підписали закон про іноагентів
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об "иноагентах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Согласно Конституции Грузии, если президент после преодоления вето отказывается от подписания, закон в 5-дневный срок подписывает и публикует председатель парламента.

Закон "об иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия остается страной-партнером НАТО, несмотря на принятие закона об "иноагентах", - Столтенберг

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Ну - от і ВСЕ! Тепер буде прийняте рішення про зупинення партнерства Грузії у ЄС та НАТО Бо ще однієї "Мадярщини" Європа вже не витримає!
  • Amber
    Грузія впевнено крокує до тайожного союзу із клятими московітами 😡
  • Огусто
    Оце такі саме потім в Євросоюзі ОРБАНізуються. Прикро за грузинів, не змогли побороти свою, а-ля російську партократію.
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