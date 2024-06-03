На прошлой неделе россияне обстреляли 19 населенных пунктов Черниговщины, один человек погиб, еще двое - получили ранения
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За неделю враг 43 раза обстрелял населенные пункты Черниговской области. Зафиксировано 230 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Из-за обстрелов россиян один гражданский житель области погиб, еще двое получили ранения.
Повреждены дома, линии электропередач", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, вечером 28 мая 2024 года войска РФ обстреляли из минометов приграничье Черниговской области. Под обстрел попала Семеновская громада Новгород-Северского района, погиб мужчина.