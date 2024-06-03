Из-за российской ИПСО относительно "инсценирования гибели мирных жителей" Прокудин просит херсонцев без необходимости не выходить на улицы

Российские пропагандисты распространяют очередную ИПСО о том, что якобы в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Впрочем, он напоминает, что именно российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам.

"Поэтому очевидно, что единственная угроза для горожан - это российские военные. И именно от них сейчас можно ожидать страшных провокаций. Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных!", - отметил Прокудин.

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