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Российская колонна в Курской области уничтожена ударом 53-й и 103-й бригад ВСУ. ВИДЕО

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Украинские воины уничтожили колонну военных грузовиков вблизи села Суджа Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Разбитие российской колонны в Курской области. Воины 53 механизированной бригады подразделения Малибу и Крылья в ад 103 ОБрТРО эту колонну разбили. Часть техники убежала, часть уничтожили", - говорится в комментарии к записи.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна робота всім виконавцям респектище-давайте ще...
  • Yuri I 0e5ec1af
    Яка краса. А найприємніше те що нарешті свиновиплядки тепер будуть забруднювати своїми проспиртованими тельбухами та іржавим металобрухтом - свої ж поля і посадки.
  • Валерий К b16b1c08
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