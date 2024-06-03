Российская колонна в Курской области уничтожена ударом 53-й и 103-й бригад ВСУ. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили колонну военных грузовиков вблизи села Суджа Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Разбитие российской колонны в Курской области. Воины 53 механизированной бригады подразделения Малибу и Крылья в ад 103 ОБрТРО эту колонну разбили. Часть техники убежала, часть уничтожили", - говорится в комментарии к записи.

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