Украинские морские пехотинцы продолжают удерживать позиции на острове Нестрыга, - ВМС

За минувшие сутки на юге оккупанты совершили 12 штурмов украинских позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Уменьшилось количество штурмов за последние двое суток. Если раньше было 15-20, то вчера было 12. Из них половина - это Ореховское направление, половина - Днепровское направление, то есть Херсонщина. Среди тех штурмов, которые произошли на Херсонщине, - снова они вспомнили о Нестрыге. Этот штурм был безуспешным. Потерь позиций не было. Но держать там оборону достаточно сложно, потому что населенного пункта - нет, застройки, сооружений там нет. Но украинские морпехи делают невозможное, и продолжают удерживать плацдарм, несмотря на многочисленные атаки со стороны врага", - рассказал Плетенчук.

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники установили контроль над островом Нестрыга, расположенном в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.