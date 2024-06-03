В минувшие сутки враг попал в припортовую инфраструктуру Одессы, - Силы обороны

Российская армия за минувшие сутки атаковала Одессу баллистической ракетой, есть попадания в портовую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"За минувшие сутки враг совершил ракетный удар баллистической ракетой по Одессе. Попал по портовой инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Всего в операционной зоне Сил обороны юга за минувшие сутки зафиксирован пролет 200 разведывательных БПЛА. Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, враг применил 270 FPV-дронов, 3 ударные БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 347 осколочных боеприпасов", - заявили военные.

Напомним, днем 2 июня 2024 года в южных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремел взрыв.

Также читайте: В Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении региона