Украина может наносить удары из предоставленных Нидерландами F-16 по военным целям на территории РФ, - министр обороны Оллонгрен

Нидерланды позволят Украине использовать предоставленные ей истребители F-16 для ударов по военным объектам в России. Киев получит от страны 24 таких самолета.

Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как это было в случае с Бельгией.

"Ограничений в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы использовали к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", - отметила Оллонгрен.

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По словам министра, Силы обороны Украины могут наносить удары только по военным целям РФ.

"Мы лишь просим соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, это означает, что они будут использовать истребители для поражения военных целей, которые им необходимы для самообороны", - добавила Оллонгрен.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что Нидерланды не будут возражать против будущего применения Украиной истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.

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Напомним, глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает получить первые F-16 очень скоро.