Украина будет пытаться изменить позицию США относительно приглашения ее в НАТО на саммите в Вашингтоне, - "слуга народа" Чернев

Украина будет пытаться изменить позицию США по вопросу приглашения нашей страны в НАТО на саммите Североатлантического альянса, который летом состоится в Вашингтоне.

Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция "Слуга народа") в эфире национального телемарафона в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Да, пока от Соединенных Штатов мы не видим какого-то изменения позиции относительно приглашения, но все равно время у нас еще есть и... мы должны бороться до конца, чтобы все-таки попытаться изменить позицию Соединенных Штатов по самому вопросу приглашения Украины в НАТО", - сказал Чернев.

Народный депутат подчеркнул, что в этом вопросе Украине помогают "страны-партнеры, страны-соседи, которые также пытаются все-таки убедить Соединенные Штаты в том, что нам нужно... политическое приглашение".

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Он подчеркнул, что такое приглашение будет сигналом "не только Украине, но и Российской Федерации: покажет, что мы движемся в НАТО, и что Российская Федерация не может влиять на решения Альянса". По словам Чернева, иначе это будет означать "слабость, прежде всего Альянса".

"Мы понимаем, что до конца войны мы не станем (членом Североатлантического альянса. - Ред.), и здесь очень большая оппозиция относительно нашего вступления до конца войны", - сказал Чернев.

Вашингтонский саммит НАТО

Напомним, юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-й годовщине создания Альянса, состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Ранее Чернев также заявлял, что парламентская ассамблея НАТО призвала страны Альянса разрешить Украине бить западным оружием по территории РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что саммит НАТО будет непродуктивным, если не будет решен вопрос о приглашении Украины в Альянс.