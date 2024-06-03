Силы обороны юга за сутки ликвидировали 108 оккупантов и 37 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожили 108 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 108 человек.

Также россияне потеряли 37 единиц вооружения и военной техники, в частности:

10 пушек;

1 средство ППО;

19 единиц авто-бронетехники;

2 разведывательных БПЛА;

5 единиц специальной и инженерной техники.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта боеснабжения и 2 наблюдательных пункта.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 511 130 российских оккупантов.