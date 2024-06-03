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Украина потеряла 9,2 ГВт генерации из-за российских обстрелов, - посол ЕС Матернова

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Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації
Россия ракетными атаками в течение нескольких месяцев уничтожила уже 9,2 ГВт украинской генерации.

Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, включая насущные потребности в энергетическом оборудовании, что поможет облегчить влияние постоянных ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру. С учетом атак две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской энергогенерации", - написала Матернова по итогам встречи послов с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины.

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По состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.

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Топ комментарии

  • Kostiantyn Vlad
    Ну власне, 17 ГВт, чому не рахуєте генерацію півдня, яку здали за 2 дні, там знаходилось 8 ГВт потужностей, або навіть 8,5 якщо порахувати ще сонячні панелі
  • Сергій Шешеня
    Хреново, бо зараз літо, продукти у холодильнику вчора прокисли за ніч без світла...
  • Сергій Шешеня
    Яка зима, про що ти кажеш?) Ще тільки літо почалося. Ще пів року до зими треба дожити і спеку пережити. А в нас ще ліки у холодільнику... Може пропали теж. І ми не міліонери, продукти купляти кожен день.
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