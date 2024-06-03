Зеленский примет участие в саммите G7 в Италии. Одна из ключевых тем - усиление украинской ПВО, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии, который состоится 13-15 июня. Пока не известно, в каком формате он присоединится к саммиту, - онлайн или лично.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телемарафона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Или онлайн, или физическое присутствие президента там будет. Это без сомнений. G7 являются нашими основными партнерами. Мы будем говорить с ними о ключевых темах наших отношений, включая диалоги в двусторонних форматах с государствами "Большой семерки", - отметил Никифоров.

Он отметил, что с США, которые будут участвовать в саммите, Зеленский намерен обсудить дальнейшее наращивание оборонной поддержки, развитие коалиции западных истребителей и шаги для ускорения поставок F-16.

Также среди ключевых тем, которые Украина планирует обсудить с партнерами, будет усиление украинской ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.

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Ранее участие Зеленского в саммите G-7 подтвердила премьер Италии Джорджа Мелони.

Саммит пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в Италии.