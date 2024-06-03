Из Лимана и 6 сел Донетчины планируют эвакуировать семьи с детьми

Из Лимана, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки Лиманской громады, села Прогресс Гродовской громады и поселка Заря Ильиновской громады в Донецкой области из-за постоянных обстрелов планируют эвакуировать семьи с детьми.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Донецкой ОВА, об этом шла речь в итогах недели от главы ОВА Вадима Филашкина.

Как отмечается, в течение последней недели ситуация с безопасностью в регионе значительно ухудшилась. Враг ежедневно обстреливает города и села Донецкой области из всех имеющихся видов вооружений. В частности, оккупанты используют баллистические ракеты и сверхмощные авиабомбы. Ежедневно есть раненые и погибшие.

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"Учитывая постоянные тяжелые обстрелы, на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС приняли важное решение об эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов области.

В частности, необходимо вывезти детей из Лимана, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки Лиманской громады, села Прогресс Гродовской громады и поселка Заря Ильиновской громады. Сейчас ждем согласования этого решения от Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

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Напомним, в течение сутокроссийские войска 14 раз обстреляли Донецкую область, били по Покровскому и Бахмутскому районах. В результатеобстрелов 5человек получили ранения, повреждены дома и инфраструктурный объект