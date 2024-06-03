Филиппины рассматривают возможность отправить в Украину специалистов по психическому здоровью для помощи ВСУ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис президента Филиппин.
Как отмечается, во время встречи с президентом Маркосом Зеленский сказал, что они (Украина, - ред.) нуждаются в большем количестве специалистов по психическому здоровью для своих солдат и защитников, которые находятся на передовой.
"Вы же понимаете, сколько людей нуждаются в (психологической) помощи, когда они возвращаются (с фронта), они не могут потерять семьи. Им трудно - снова учиться", - подчеркнул Зеленский.
Президент Филиппин ответил, что его страна может предложить такую помощь, направив филиппинских работников сферы психического здоровья для украинских военных.
Маркос-младший отметил, что Филиппины "достаточно хорошо известны в области здравоохранения с точки зрения оказания помощи", что является частью обязательств страны перед Организацией Объединенных Наций по миротворческому процессу.
"Я рад сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы можем помочь - особенно гражданским жителям и невиновным, которые втянуты в войну. Это то, что является естественным для Филиппин, поэтому это будет то, чем мы можем заниматься", - добавил Маркос.
Напомним, 3 июня Зеленский прибыл в столицу Филиппин - Манилу - с однодневным рабочим визитом. Там он встретился с президентом страны Фердинандом Маркосом-младшим - впервые в истории двусторонних отношений.