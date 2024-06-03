Рашисты ударили КАБами по Михайловке на Донетчине: Погибли 2 человека, в том числе 12-летний парень. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Михайловка в Донецкой области, в результате чего 2 человека, в том числе 12-летний парень, погибли.