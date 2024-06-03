Военные моряки уничтожили морскую мину у побережья на юге Украины

Очередную морскую мину, обнаруженную вблизи побережья на юге Украины, 3 июня уничтожили силы Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в телеграмме.



"Сегодня силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, обнаруженная вблизи побережья на юге Украины. Опасный боеприпас был уничтожен путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.



В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать. В случае обнаружения таких предметов - сообщите соответствующие службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские морские пехотинцы продолжают удерживать позиции на острове Нестрыга, - ВМС

"Также информируем, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья", - добавили в ведомстве.

Как сообщали в ВМС, за время войны с РФ военными моряками уже уничтожены десятки подобных мин - как под водой, так и дрейфующих или тех, которые вынесло на побережье.