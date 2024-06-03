Украина будет работать с партнерами, чтобы расширить применение западного оружия для ударов по РФ, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас с партнерами работают, чтобы расширить применение западного оружия для ударов по территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я могу подтвердить, что наши партнеры сделали на самом деле очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в РФ. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых надо придерживаться. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", - сказал Кулеба во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

В то же время глава МИД Эстонии заявил, что позиция его страны заключается в том, что Украина имеет право защищаться и бить по целям на территории РФ.

"Дмитрий прав, что недавно принятое решение США, Германии и других стран, является движением в правильном направлении", - добавил Тсахкна.

Также читайте: Украина может сбивать самолеты над РФ из ЗРК Patriot, - генерал Бундесвера

Удары по РФ западным оружием

Напомним, ранее появилась информация о том, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение нанести удары по территории РФ используя предоставленное США оружие. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Впоследствии стало известно, что США подтвердили разрешение Байдена бить американским оружием по российским силам, атакующим Харьковщину.

11 стран разрешили Украине бить своим оружием по территории России.