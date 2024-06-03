Враг активизировался на Харьковском направлении, продолжается бой около Липцев, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, продолжается бой возле Липцев.
На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех, из них три, в районах Невского и Серебрянского лесничества, продолжаются. Враг применяет КАБы и неуправляемые ракеты в районах Сиверска, Купянска и Синьковки.
Обстановка на Востоке
Также враг активизировался на Сиверском направлении, где общее количество атак врага за сегодня возросло до восьми, шесть из которых продолжаются в районе Раздолевки.
Продолжаются боестолкновения на Краматорском направлении.
По данным Генштаба, на Покровском направлении - наиболее горячо. Количество боев за сегодня возросло до 27, из них 13 продолжаются. Наибольшая активность врага - в районе Новоалександровки и Сокола. Враг применяет авиацию.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении противник, при поддержке авиации, перешел к активным действиям.
На Ореховском направлении было отражено три попытки врага улучшить свои позиции в районах Работино и Малой Токмачки. Враг применил авиацию.
На Приднепровском направлении отбиты две вражеские атаки в районе Крынок.
Обстановка на Севере
Россияне также наносят артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины.
На остальных направлениях обстановка - без особых изменений.
Утром 3 июня Генштаб сообщал, что продолжается вражеская атака в районе Невского, ситуация напряженная. Также происходит бой возле Ивановского.