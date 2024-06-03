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В Литве не пропустили на свою территорию прибывший из Беларуси вагон с символом "Z"

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В Литву не пропустили вагон с символом "Z", который прибыл из Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

С середины мая 2024 года это была уже третья попытка провезти через Литву вагон с таким символом.

У Литву не пустили вагон із символом Z

По действующим в Литве законам, перевозка по территории страны вагонов с такими знаками запрещена. В список запрещенных символов Z внесли в 2022 году. Он означает российскую военную агрессию и пропаганду военных преступлений.

Пограничники постоянно следят за составами, въезжающими на территорию Литвы. Все надписи на вагонах, перевозимых по территории Литвы, должны соответствовать требованиям местных законов.

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Топ комментарии

  • Az AZLK
    Правильно!
    Может в этой железяке орков возили "на Киев за три дня" а потом обратно в пакетах
    Может украденые стир.машинки гоняли на расею.
  • Дмитрий Питалов d7355999
    Хто чув - шо там з побиттям кацапсінами українських волонтерок у Празі? Чи вловили підарів, чи судять, чи вдали, що нічого не було?
  • Amber
    Нічого русофашистській символіці шастати по країнах Європи ,
    бо їх місце на болотах в жо@пі 😡
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