РФ прибегает к масштабному противодействию Саммиту мира: от дискредитации встречи до попыток убедить другие страны не участвовать в ней, - Кулеба

Россия прибегает к трем видам противодействия Глобальному саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Москва проводит подрывную деятельность в Азии, Африке и Южной Америке.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. Если бы Саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такого противодействия", - заявил Кулеба.

Виды противодействия

По его словам, Россия прибегает к трем видам противодействия проведению заседания:

дискредитации саммита мира. Москва рассылает письма, а также делают заявления о том, что заседание якобы не имеет ценности;

попыткам убедить страны не участвовать в саммите;

попыткам убедить страны, которые уже согласились принять участие в заседании, посетить саммит на самом низком уровне.

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"Противодействие масштабное. Но мы с партнерами создадим прецедент, когда саммит мира будет созван не на условиях агрессора или посредника, а на условиях устава Организации Объединенных Наций (ООН)", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что подрывная деятельность России осуществляется в Азии, Африке и Южной Америке.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Сейчас известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира.

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