Сытник покинул пост заместителя главы НАПК

Артем Сытник покинул пост заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Сегодня, 3 июня 2024 года, заместитель Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник покинул свою должность", - говорится в сообщении



Как отмечается, 12 мая 2022 года он был назначен заместителем Председателя НАПК и отвечал за следующие направления:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;

предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

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"Национальное агентство благодарит Артема Сергеевича за его вклад в развитие Национального агентства и всей антикоррупционной инфраструктуры Украины", - отметили в НАПК.

Напомним, с 2015 и до 2022 года Артем Сытник занимал должность директора НАБУ. А 12 мая 2022 года экс-директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника назначили на должность заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.