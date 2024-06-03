Сообщено о подозрении пропагандисту-автору словосочетания "вежливые люди" в Крыму, ныне призывающем РФ уничтожить Харьков, - СБУ

Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-предателя Бориса Рожина, который является автором выражения "вежливые люди". Так он называл оккупационные группировки РФ, захватывавшие Крым в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кто такой Борис Рожин?

Как отмечается, сейчас блогер является одним из ключевых рупоров Кремля, который публично поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.

Среди прочего, он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.

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Как пропагандист распространяет антиукраинский контент?

Установлено, что антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом "Colonelcassad" через собственные аккаунты в соцсетях, с общей аудиторией почти 1 млн пользователей.

По данным следствия, фигурант начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансингом.

Что известно об интернет-издании "голос Севастополя"?

Впоследствии он возглавил там оккупационное интернет-издание "голос Севастополя", которое распространяет кремлевские фейки о войне против нашего государства.

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Подозрение Рожину

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (пропаганда войны).

Также напоминается, что в 2022 году следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Где скрывается злоумышленник?

Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.