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Эстония передаст Украине один энергоблок, - Кулеба

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Естонія передасть Україні енергоблок
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Эстония отправит Украине один энергоблок с Ауверской электростанции.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр поблагодарил Эстонию за решительные действия в вопросе помощи украинской энергетической системе для преодоления последствий разрушений, вызванных российскими ракетами.

"Решение передать Украине энергоблок Ауверской электростанции, а также отправить в Украину мощные электродвигатели является чрезвычайно важным и примером для других", - отметил Кулеба.

Один такой энергоблок способен обеспечить надежное энергоснабжение для 150 тысяч украинцев, добавил глава МИД.

"Это действительно действенная помощь", - отметил он, добавив, что логистически доставить этот энергоблок непросто, но "помощь едет".

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Топ комментарии

  • Алекс Германов
    Нехай енергоблок лишається у Естонії, там його не ***********. Просто підключіть його на експорт до української мережі.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу Українцям!!
    Асфальтом КРИВАВИМ, від зеленського+приблуд95, горю не зарадиш…
    Час завершено 21 травня….
  • Action Tube f1f62c2e
    Чужі люди вже дають енергоблоки а свої олігархи підвищують тарифи і будують замки в Монако.
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