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Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

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Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні
Глава Минбороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в нашей стране, а также создавать совместные оборонные предприятия.

Об этом Рустем Умеров рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и другие.

Министр призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия.

"Это партнерство имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании - возможность разрабатывать передовое оружие. Создание мощной военной индустрии является для нас вопросом национальной безопасности", - заявил Умеров.

Глава оборонного ведомства отметил, что Украина уже сотрудничает с упомянутыми компаниями. А воины ВСУ, по его словам, успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, которая помогает улучшать продукцию.

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"Наш фокус - это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - заявил глава Минобороны.

Напоследок он поблагодарил ведущие мировые корпорации за постоянную поддержку нашего государства.

Напомним, что ранее министр обороны Рустем Умеров призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями нашей страны.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Умєров, ти дебіл? (далі попунктно)
    1. Як слушно зауважив пан вище - де брати електрику?
    2. Хто буде вкладати бабло в ризиковане комерціне підприємство, яке можуть розбомбити?
    3. Хто там буде працювати? Робітників ОПК гребуть в ТЦК. Реєструвати завод як шапіто?
    4. Далеко не у всіх західних підприємств є бюджет на хабарі. Байрактар вже заплатив мільон, який просили електрики за підключення?
    5. Відчизняні виробники нехай повиздихають?
  • Валерій Кваша
    Хочуть вже інвкстиції розкрадати. Ніяк сарана зелена не нажереться.
  • Vasiliy SINITSA
    ВОНО - Їбанько - АЛЕ - УЙОБИЩЕ- ВОНО виконує замовлення по пошуку ДУРНІВ - які ЗЕгнидам дадуть КЕШ - а потім Дермократія їх "ОСВОЇТЬ". Вони ВСім скопом прикидаються, що стоять на захисті інтересів держави Україна. Насправді - мета одна - ЯК і у шапкокрада четвертого. ТУПО КРАСТИ. Тупо красти і зробити це"Законним шлахом" - ПОБУДУВАТИ "законні" ланцюжки "освоєння" коштів з держбюджету.ВЖЕ зараз УСІ більш =-менш толкові стартапи "освоюються" або ТУПО топляться через жОПу найвеличнічого. Через це - намагання "проїбсти" або ПРОЇБАТИ все- що не дають грошима. А потім бігати по світу і як Шура Балаганов смикати чужі гаманці і кричати - "ДАЙ МУЛЬЯРД". На ОДИН кондом + ОДИН гандон цього не скажуть. В кращому випадку зійде за вороже ІПсО і "такогоНе було". І похєр що ВЖЕ 70% цьому НЕ ВІРЯТЬ. Пока бюджет під контролем = треба жерти, поки не вдавляться. Вони не Раджа з мультику про золоту антилопу. Вони ніколи не скажуть ДОСИТЬ. ГНИДИ - вони настирні і НЕ ДАЮТЬ ВАМ жити поки є на тілі держави Україна.
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