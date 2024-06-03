Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Глава Минбороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в нашей стране, а также создавать совместные оборонные предприятия.

Об этом Рустем Умеров рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и другие.

Министр призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия.

"Это партнерство имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании - возможность разрабатывать передовое оружие. Создание мощной военной индустрии является для нас вопросом национальной безопасности", - заявил Умеров.

Глава оборонного ведомства отметил, что Украина уже сотрудничает с упомянутыми компаниями. А воины ВСУ, по его словам, успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, которая помогает улучшать продукцию.

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"Наш фокус - это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - заявил глава Минобороны.

Напоследок он поблагодарил ведущие мировые корпорации за постоянную поддержку нашего государства.

Напомним, что ранее министр обороны Рустем Умеров призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями нашей страны.

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