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Польские фермеры планируют возобновить блокировку движения грузовиков в ПП "Гребенне-Рава-Руська", - Гостаможслужба

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Польські фермери анонсували блокаду кордону

Польские фермеры анонсировали блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне".

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, информирует Цензор.НЕТ.

"С 10:00 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне", - говорится в сообщении.

В связи с этим ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

"В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами", - добавили в таможенной службе.

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Топ комментарии

  • Serhiy Talatynnik
    Ооо грошику раха підкинула щоб трохи допомогу військову підтримати. А що тепер курви польскі хфермера скажуть знову збіжжя?
  • Andrew Moon
    Фермери просто прикриття. Видно Туск знову чергові транші від ЕС вибиває.

    Отак діє нормальний уряд -
    Чеська поліція пакує кацапів які вчора напали на українських волонтерів а Празі

  • AbOriginal_UA
    Оті фермери - це єдина скотина, яка пасеться на асфальті!
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