Польские фермеры планируют возобновить блокировку движения грузовиков в ПП "Гребенне-Рава-Руська", - Гостаможслужба

Польские фермеры анонсировали блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне".

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, информирует Цензор.НЕТ.

"С 10:00 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне", - говорится в сообщении.

В связи с этим ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

"В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами", - добавили в таможенной службе.

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