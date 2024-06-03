Россияне понимают, что перезапуск ЗАЭС на данный момент непрактичный и даже опасный, - Гросси

В нынешних обстоятельствах перезапуск россиянами Запорожской АЭС нецелесообразен, и они это также понимают.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время пресс-конференции в понедельник в Вене.

"Относительно Калининграда, то я бы не говорил о том, что Россия хочет запустить (ЗАЭС. - Ред.), а я пытаюсь помешать ей это сделать. Это было бы несправедливо и неправильно. Но очевидно, что была информация, признаки, которые указывали на то, что такое намерение было. Поэтому я сразу отреагировал на эти вещи. Я сказал: "Ну, хорошо. Ладно, какая здесь идея? Есть ли временные рамки?". Поэтому я думаю, что технические разговоры позволили нам понять, что они (россияне. - Ред.) действительно намерены использовать эту станцию, но они признают, скажем так, что мы сходимся или имеем одинаковую точку зрения, что на данный момент это было бы непрактично и, возможно, даже опасно", - сказал Гросси, комментируя свою встречу 28 мая в Калининграде с российской межведомственной делегацией.

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В то же время он заметил о том, что дискуссии в Калининграде не стоит характеризовать "как формальную договоренность". "Это была техническая дискуссия, но с совпадением в том смысле, что при нынешних обстоятельствах перезапуск, постепенный или одновременный, или нескольких блоков, был бы нецелесообразным. Причинами этого являются, во-первых, конечно, военные действия, которые все еще продолжаются в регионе. А во-вторых - ситуация вокруг внешнего энергоснабжения", - отметил Гросси.

По его словам, российская сторона сейчас понимает "нецелесообразность" перезапуска ЗАЭС.

"Я думаю, что вывод, и я был рад отметить, что это единственный вывод российского менеджмента, заключается в том, что при нынешних обстоятельствах это было бы нецелесообразно. Идея, конечно, у них есть - перезапустить в какой-то момент. Они не планируют выводить эту атомную электростанцию из эксплуатации", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

Он отметил, что сначала в районе ЗАЭС не должно быть никакой военной активности, а также обеспечено стабильное внешнее электроснабжение и проведены важные ремонтные работы.

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Напомним, недавно сообщалось, что российские захватчики сообщили, что планируют перезапустить работу оккупированной украинской Запорожской АЭС и предупредили об этом МАГАТЭ.