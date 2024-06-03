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В Мариуполе оккупанты закрыли все пляжи и запретили купальный сезон, - Андрющенко

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У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики закрыли все пляжи.

Об этом рассказал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупационные власти Мариуполя закрыли в городе все пляжи и запретили купальный сезон.

Как отметил Андющенко, захватчики запретили купаться местным жителям не только в море, но и в других водоемах.

"Последствия экоцида, которого нет. Что там по "такое чистое море никогда не было"?", - прокомментировал ситуацию Андрющенко.

Он также опубликовал соответствующий псевдоуказ оккупационных властей.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники закрили всі пляжі
Ранее Андрющенко рассказывал, что во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе отключили мобильную связь, есть проблемы с интернетом, - Андрющенко

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    чого ви такий злий, люди хочуть відпочивати..., вже нема такого смороду від трупів, чого б не відпочити..., в нас он по телебаченню кожен день якісь весели хохми, розваги, всі сміються, а в людей там, навіть пляжів немає...
  • Ирина Корзун
    Життя в окупації орків - це пекло!

    Шкода, що не всі це освідомили і досить легковажно відносяться до захисту України та її майбутнього існування.
  • Gretea
    Як це вам на голову налазить, такий ідиотизм публікувати?! Пляжі?? В Маріуполі?? Це ми типу маємо перейматися, щоб окупанти людям дозвілля забезпечувало?
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