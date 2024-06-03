В Мариуполе оккупанты закрыли все пляжи и запретили купальный сезон, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики закрыли все пляжи.

Об этом рассказал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупационные власти Мариуполя закрыли в городе все пляжи и запретили купальный сезон.

Как отметил Андющенко, захватчики запретили купаться местным жителям не только в море, но и в других водоемах.

"Последствия экоцида, которого нет. Что там по "такое чистое море никогда не было"?", - прокомментировал ситуацию Андрющенко.

Он также опубликовал соответствующий псевдоуказ оккупационных властей.



Ранее Андрющенко рассказывал, что во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе отключили мобильную связь, есть проблемы с интернетом, - Андрющенко