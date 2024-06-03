В Мариуполе оккупанты закрыли все пляжи и запретили купальный сезон, - Андрющенко
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Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики закрыли все пляжи.
Об этом рассказал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупационные власти Мариуполя закрыли в городе все пляжи и запретили купальный сезон.
Как отметил Андющенко, захватчики запретили купаться местным жителям не только в море, но и в других водоемах.
"Последствия экоцида, которого нет. Что там по "такое чистое море никогда не было"?", - прокомментировал ситуацию Андрющенко.
Он также опубликовал соответствующий псевдоуказ оккупационных властей.
Ранее Андрющенко рассказывал, что во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян.