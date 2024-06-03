На Глобальный саммит мира от США поедет вице-президент Харрис и советник по нацбезопасности Салливан

США определились с представительством на Глобальном саммите мира: поедут вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена.

"Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена-Харрис поддержке усилий Украины относительно обеспечения справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении.

Вместе с ней в Люцерн поедет советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они будут вдвоем представлять на саммите Соединенные Штаты.

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Глобальний саміт миру

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.