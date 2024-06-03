США ищут для Украины дополнительные системы ПВО, но без экономики невозможно вести войну, - Салливан

Джейк Салливан отметил, что США инвестируют в развитие украинской экономики уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

Об этом советник Белого дома по вопросам нацбезопасности заявил во время форума должностных лиц и экспертов Global Impact в Вашингтоне, пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Салливан рассказал, что в настоящее время США активно работают над тем, чтобы найти и приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны для Украины, чтобы помочь ей защититься от российского террора.

Кроме этого, он также отметил важность развития экономики Украины в условиях войны, поскольку от этого тоже зависит ведение эффективной военной кампании.

"Но с другой стороны, вы не можете воевать в войне, захватнической войне, которую начал и ведет ваш сосед на вашей территории, если у вас нет экономики, чтобы создавать ресурсы, чтобы содержать ваших солдат на линии фронта", - сказал советник Белого дома.

Салливан отметил, что "идея о том, что мы как-то можем поддерживать военные силы, но не экономику, отрицает все, что мы знаем о ведении эффективной военной кампании".

"Поэтому под лидерством таких людей как Пенни Прицкер (специальный представитель США по восстановлению экономики Украины. - Ред.) и других, которые усиленно думают вместе со своими украинскими партнерами, о том, что мы можем сделать, чтобы посадить семена для этой будущей возможности и как эти семена расцветут даже в разгар войны, - это большой наш приоритет", - сказал американский чиновник.

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Представитель администрации Джо Байдена рассказал, что США инвестируют в развитие украинской экономики уже сейчас. Он напомнил, что в пакет помощи Украине от США на сумму 61 ​​миллиард долларов было заложено и финансирование невоенной помощи для нашего государства. Речь идет о 9 миллиардах экономической помощи украинскому правительству взаймы.

Напомним, ранее старший директор по Европе Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США обеспечили около 81 миллиардов долларов в поддержку нашего государства. Из этих средств 51 миллиард – это военная помощь.

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