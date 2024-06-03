Минцифры обратились к Apple и Google по поводу блокирования приложений онлайн-казино, - Железняк

Министерство цифровой трансформации провело переговоры с Apple и Google относительно изъятия приложений нелегальных казино из украинских магазинов приложений.

Об этом в своем телеграм-канале написал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что согласно решению СНБО, Минцифры должно было провести переговоры с Apple и Google по изъятию приложений нелегальных казино из украинских магазинов приложений.

Как отметил нардеп, в App Store таких приложений 35, в Play Market приложений 24.

Он добавил, что министерство уже обратилось в корпорации.

"Должна быть одна из наиболее действенных мер, если платформы прислушиваются к просьбе правительства", - резюмировал Железняк.

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Как писал Цензор.НЕТ, в апреле этого года президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

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