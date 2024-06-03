Командующий ВС Великобритании Радакин выразил уверенность, что Украина победит в войне с Россией

Командующий ВС Великобритании адмирал Тони Радакин выразил уверенность, что Украина победит в войне, которую против нее развязала Россия.

Об этом он заявил в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению адмирала, РФ "испытывает провал" в Украине, несмотря на восстановление российскими войсками наступления на Харьковщине и продвижение на отдельных участках фронта и захват дополнительных территорий.

"Россия достигает тактического продвижения на суше. Но если вернуться к марту 2022 года, Россия занимала около 17% территории Украины. Сегодня она занимает 11%. Поэтому Россия все еще находится в дефиците", - сказал командующий армией Британии.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что Украина победит, военный сказал: "Я абсолютно уверен".

Радакин также отметил важность продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.

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"До конца июня Россия потеряет 500 тысяч человек - убитыми и ранеными. Уже прошли 800 дней войны, которая, по ожиданиям Путина, должна была длиться три дня. Это тяжело для Украины, но мы должны продолжать нашу поддержку", - подчеркнул адмирал.

Он также выразил мнение, что диктатор РФ Владимир Путин не желает прямого столкновения с НАТО и ядерной войны.

"Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И мы имеем огромное преимущество благодаря силе НАТО", – считает Радакин.

Ранее адмирал Радакин заявлял, что армия РФ оказалась менее эффективной, чем ожидали союзники, поэтому она не угрожает Британии.

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