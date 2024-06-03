Россияне атаковали Новобаварский район Харькова, сработала ПВО
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Сегодня, 3 июня, военные РФ атаковали Новобаварский район Харькова, работала украинская ПВО.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты в 18:40 целили по Новобаварскому району Харькова. Сработали силы ПВО", - написал он
Как отмечается, по предварительным данным, есть повреждение не эксплуатируемого здания.На эту минуту – без пострадавших.
Напомним, в результате ударов РФ по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая погибли 9 человек.