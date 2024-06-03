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В Белгородской области РФ вспыхнул склад с боеприпасами, есть раненые среди российских военных, - СМИ

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У Бєлгородській області РФ спалахнув склад з боєприпасами, - ЗМІ

В Белгородской области РФ загорелся склад боеприпасов. Семь окупантов получили ранения.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

"Днем, 2 июня, вблизи хутора Гремучий Ивнянского района Белгородской области в лагере российских военных произошел взрыв, который вызвал пожар на складе боеприпасов", - говорится в сообщении.

Предварительная причина инцидента - якобы неосторожное обращение с боеприпасами. Из-за детонации боеприпасов пострадали семеро российских военных. Захватчики получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что хутор Гремучий расположен примерно в 39 километрах к северу от Белгорода. А от границы с Украиной к складу, где произошел взрыв, более 63 километров.

Ранее сообщалось, что в Белгороде разгонный блок российской ракеты ЗРГК "Панцирь" пробил крышу легковушки "ВАЗ" и застрял в салоне.

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Топ комментарии

  • Amber
    Молюся , щоби згоріли всі кацапи , які намагаються знищити
    украінську націю 🙁
  • илья фёдоров f9849027
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Ай-я-я-я-яй, а кто же это сделал... не иначе, как проказник Енот, то-то он где-то шхерится🤔🧐😁 Алё, Енотище, подь ка сюды, твой выход, проказник эдакай, есть повод, у кацапов подгорело 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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